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Karşıyaka'dan son günde 3 transfer

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka'dan son günde 3 transfer

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka ara transfer döneminin son gününde 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka ara transfer döneminin son gününde 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Karşıyaka, transferin son gününde hareketli anlar yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, Altınordu altyapısından yetişen ve Niğde Anadolu FK'de forma giyen savunma oyuncusu Aykut Çolakoğlu ve kanat oyuncusu Tuncay Turgay Çağman ile Galatasaray altyapısından yetişen 2002 doğumlu kaleci Evra Saner Gülal'i transfer etti.

Transferleri sosyal medya hesaplarından duyuran Karşıyaka, yeni futbolculara yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Altınordu, Karşıyaka, Transfer, Spor, Haberler

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