Karşıyaka'dan Onur'a teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka'dan Onur'a teşekkür

Karşıyaka'dan Onur'a teşekkür
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TRANSFER yasağını kaldırmak için kulüpten alacakları olan eski oyuncularıyla anlaşma zemini arayan Karşıyaka, Onur Türk'le de el sıkıştı.

TRANSFER yasağını kaldırmak için kulüpten alacakları olan eski oyuncularıyla anlaşma zemini arayan Karşıyaka, Onur Türk'le de el sıkıştı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hak edilmiş alacağının yüzde 60'lık kısmından vazgeçen eski oyuncumuz Onur Türk'e yapıcı yaklaşımı ve iş birliği için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. 

2012-13 sezonunda Karşıyaka forması giyen Onur ise sosyal medya hesabından, "Alacağımızı feragat edip anlaştık. Başkomutanımız Atatürk'ün ziyaret ettiği kulüpte emek vermiş biri olarak Karşıyaka Kulüp Başkanı Sayın Turgay Büyükkarcı'ya teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda diğer dosyalar da sonuçlanır. Büyük Karşıyaka taraftarına selam olsun" mesajı paylaştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Petek Dinçöz Melisa Döngel Orhan Gencebay
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşıyaka'dan Onur'a teşekkür - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:42:24. #1.15#

title