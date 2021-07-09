KARŞIYAKA'DAN KULP KARAYOLUNA BAĞLANTI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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KARŞIYAKA'DAN KULP KARAYOLUNA BAĞLANTI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KARŞIYAKA'DAN KULP KARAYOLUNA BAĞLANTI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Muş Belediyesi'nin Karşıyaka Mahallesi ile Muş-Kulp karayolunu birbirine bağlayacak yolun yapılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Muş Belediyesi'nin Karşıyaka Mahallesi ile Muş-Kulp karayolunu birbirine bağlayacak yolun yapılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Alternatif yollarla şehrin gelişimine katkı sunan Muş Belediyesi, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş yıllarda planlaması yapılan Karşıyaka Mahallesi Muş-Kulp karayolu bağlantı yolunda sınırlarını belirleyen teknik ekipler, stabilize serme çalışmalarını başlattı. Söz konusu yolun açılması ile şehir içindeki trafik akışı rahatlamış olacak.

Kaynak: Habermetre

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