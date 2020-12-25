Karşıyaka'dan hakem isyanı
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Karşıyaka'dan hakem isyanı

25.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:07
Karşıyaka'dan hakem isyanı

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, hakem hatalarına her hafta yenisinin eklendiğini, İçel'den sonra Altındağ karşısında da çok net bir penaltılarının es geçildiğini söyleyerek, hakemlerden adil yönetim istediklerini ifade etti.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, hakem hatalarına her hafta yenisinin eklendiğini, İçel'den sonra Altındağ karşısında da çok net bir penaltılarının es geçildiğini söyleyerek, hakemlerden adil yönetim istediklerini ifade etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'nın son haftalardaki puan kayıplarının hakem hatalarından kaynaklandığı iddiaları yeşil-kırmızılı camiayı çileden çıkardı. İçel İdman Yurdu ve Şile Yıldız galibiyetinden sonra Karşıyaka, liderlik koltuğu için çıktığı maçta Altındağspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın hakemi Murat Ercan'ın yönetimi maçın önüne geçti.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, dün oynanan maçın ilk yarısında Battal Demirbilek'in ceza sahası içinde rakibi tarafından yere indirilmesine ve Altındağsporlu futbolcuların zaman geçirmek için başvurduğu ilginç yöntemlere Murat Ercan'ın göz yumduğunu ve maçın skoruna direkt etki ettiğini söyledi.

Başkan Büyükkarcı, sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarının gittikçe artığına dikkat çekerek, "Bir net penaltı pozisyonumuz daha es geçildi. İçel İdman Yurdu karşısında da çok net bir penaltımız verilmemiş, Esenler Erok karşılaşmasında nizami golümüz ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. 'Hakemler de hata yapar' diyoruz ancak bu hatalar hep bizim aleyhimize olması gerçekten bizleri ve taraftarlarımızı geriyor. Sahadaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz, yalnızca adil bir oyun istiyoruz. Tek istediğimiz adalet ve rakiplerimiz karşısında eşit şartlarda mücadele etmek" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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