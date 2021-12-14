Karşıyaka'dan Bornova için başvuru

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de maçlarını yıllardır İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılıp Süper Lig'deki Altay'ın buraya taşınmasıyla Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı için Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Bornova'yı kullanan Altay ve Altınordu'nun Alsancak Stadı'na taşınması beklentisiyle Bornova Belediyesi'yle Aziz Kocaoğlu Stadı için 2020 yılının yaz aylarında protokol imzalayan Karşıyaka, harekete geçti. Yeşil-kırmızılı yönetim, 19 Aralık Pazar günü oynanacak Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçını Bornova'da oynamak için TFF'den onay bekliyor. Ancak Alsancak Stadı'yla ilgili 1962 yılında Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü'yle imzaladıkları protokoldeki hakları verilene kardar Alsancak'ta oynamama kararı alan Spor Toto 1'inci Lig'deki Altınordu'nun halen Bornova'da oynaması, Altay'ın da henüz resmi olarak stat değişikliği işlemlerinin tamamlanmaması Karşıyaka'nın bu hafta Aziz Kocaoğlu Stadı'na taşınma ihtimalini güçleştiriyor. Yeşil-kırmızılıların bu hafta da Atatürk Stadı'nda oynayıp, ligde sezonun ikinci yarısından itibaren iç saha maçlarını Bornova'da yapması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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