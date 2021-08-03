Karşıyaka'dan Bodrum'a yardım köprüsü
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Karşıyaka'dan Bodrum'a yardım köprüsü

Karşıyaka'dan Bodrum'a yardım köprüsü
Bültenler - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz hafta yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesine gıda desteğinde bulunan Karşıyaka Belediyesi, bu kez de aynı acıyla boğuşan Bodrum'a yardım elini uzattı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bodrum'a destek olmak için belediye çalışanlarından oluşan bir ekip kurdu. Belediye Destek Hizmetleri, Veteriner İşleri, Sağlık İşleri, Park ve Bahçeler ile Sosyal Yardım İşleri müdürlüklerinde görevli personelden oluşan ekip, Başkan Tugay ile birlikte Bodrum'a doğru yola çıktı. Belediyeye ait su tankerleri, arama kurtarma aracı ve aletleri, baret, gözlük, maske, dezenfektan, su, sargı ve göz damlası gibi sağlık malzemeleri de ekiple birlikte bölgeye gönderildi.

HAYVANLAR UNUTULMADI

Bodrum'a giden ekip içerisinde Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden veteriner hekim ve yardımcı personeller de yer aldı. Yanlarına köpek maması ile çok sayıda tıbbi malzeme alan görevlilerin, bölgede yangından etkilenen çiftlik hayvanları ile sokak hayvanlarına müdahalede bulunan ve Karşıyaka Belediyesi ile ortak çalışmalar yürüten Angels Farm Sanctuary ekiplerine malzeme de götürdüğü belirtildi.

DAYANIŞMA MESAJI

Yaraları birlikte sarmak için çalışacaklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Bodrum'da yangın felaketine karşı verilen büyük mücadeleye katkı sağlamak için yola çıktık. Dayanışma ruhuyla elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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