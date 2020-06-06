Karşıyaka'dan başkası yok TFF 3'üncü Lig'de transfer yasaklı olmasına rağmen üst üste ikinci kez Play-Off oynamak için mücadele eden Karşıyaka'nın altyapı patentli kadrosundaki 17 isim, profesyonel olarak yeşil-kırmızılı kulüpten başka hiçbir yerde oynamadı.

TFF 3'üncü Lig'de transfer yasaklı olmasına rağmen üst üste ikinci kez Play-Off oynamak için mücadele eden Karşıyaka'nın altyapı patentli kadrosundaki 17 isim, profesyonel olarak yeşil-kırmızılı kulüpten başka hiçbir yerde oynamadı.

Karşıyaka kadrosundaki yine altyapıdan çıkan isimlerden Onur, Belediye Bingölspor, Batman Petrolspor, Çine Madranspor ve Gaziosmanpaşa'da, Boluspor ve Gümüşhanespor'da oynadıktan sonra yuvaya dönen Cenk, Fethiyespor, Derince Bld ve Denizli BŞB'de kiralık oynadı. Anıl, Darıca Gençlerbirliği'nde, Metin de Turgutluspor ve Batman Petrolspor'da kiralık olarak görev yaptı. Battal, daha önce Gaziosmanpaşa, Balçova Yaşamspor ve Sancaktepe Bld'ye, Arif, Ankara Demirspor ve Çine Madranpor'a, Hakan ise Balçova Yaşamspor, Çine Madranspor ve Arsinspor'a kiralık gönderildi.

Kadronun altyapıdan profesyonel yapılmayan tek ismi olan takım kaptanı Mustafa Aşan, Karşıyaka'ya gelmeden önce İnegölspor, Akhisarspor ile Şanlıurfaspor'da oynadı. Karşıyaka'da son 5 yıl içinde profesyonel sözleşme imzalanan Erdoğan, Mehmet, Efe Öcal, Fatih, Özgür, Mustafa Değirmenci, Doğukan, Harun, İlyas, Cihan, Mert, Caner, Mustafa Çalışkan, Kerem, Batuhan, Görkem ve Namık Barış, kariyerlerinde hiç yeşil-kırmızılı formadan başka forma giymedi.

İzmir temsilcisinde Fatih ve Harun, 2014-15, Mustafa Değirmenci ise 2015-16'dan beri aralıksız olarak takımda yer alıyor. Profesyonel kariyerlerinin ilk yıllarında altyapıda oynamayı sürdüren bu futbolcular, transfer yasağıyla 4 yıldır as kadronun değişilmez isimlerinden olmayı başardı.

Kaynak: DHA