Karşıyaka'dan altyapıya yatırım
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Karşıyaka'dan altyapıya yatırım

Karşıyaka'dan altyapıya yatırım
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

KONGRE süreci ve futbol şubesinin şirketleştirilmesi projesini tartışan 3'üncü Lig'deki transfer yasaklısı Karşıyaka, son yıllarda olduğu gibi altyapısını takviye etmeyi de sürdürüyor.

KONGRE süreci ve futbol şubesinin şirketleştirilmesi projesini tartışan 3'üncü Lig'deki transfer yasaklısı Karşıyaka, son yıllarda olduğu gibi altyapısını takviye etmeyi de sürdürüyor. Transfer yasağıyla 5'inci sezonu geride bırakan yeşil-kırmızılılarda geçen sezon ve geçen yaz döneminde altyapıya alınıp amatör transferin açılması sonrası lisansları çıkarılan birçok genç futbolcu, yeni sezonda profesyonel yapılacak.

Kaf-Kaf, Beşiktaş altyapısından 17 yaşındaki forvet Kaan Çolak, Trabzonspor altyapısında yetişen 20 yaşındaki kaleci Gürkan Kaynak, Göztepe U19 takımından 19 yaşındaki kaleci Mehmet Gülmez ve 20 yaşındaki forvet Celil Çelikel, Kocaelispor U19 takımından 20 yaşındaki stoper Erol Zongür gibi isimleri kulüpteki 6 aylık tescil süreleri bittikten sonra profesyonel yapıp A takıma almayı planlıyor. Karşıyaka, geçen sezon Ferdi, Caner, Mert, Batuhan gibi gençleri A takımda oynatmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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