Karşıyaka'dan Alkan sürprizi
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Karşıyaka'dan Alkan sürprizi

Karşıyaka'dan Alkan sürprizi
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig ve Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde sezonu tamamladıktan sonra Süper Lig'deki basketbol takımının Play-Off maratonu ile kulüpteki kongre sürecine odaklanan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, futbol takımının dümenine Ender Alkan'ı getiriyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig ve Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde sezonu tamamladıktan sonra Süper Lig'deki basketbol takımının Play-Off maratonu ile kulüpteki kongre sürecine odaklanan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, futbol takımının dümenine Ender Alkan'ı getiriyor. Bu sezon ikinci yarıda takımı devralıp 14 maçta 4 galibiyet elde eden teknik direktör İbrahim Cezayir'in opsiyonlu devam eden sözleşmesini sonlandırma kararı alan Büyükkarcı'nın Alkan'la büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Ender Alkan, futbolculuk döneminde yıllarca Süper Lig'de Bursaspor, Denizlispor, Ankaragücü gibi kulüplerde forma giydi.

Futbolculuk kariyerinin ardından Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor'da antrenörlük, Darıca Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yapan Alkan, son olarak geçen şubat ayında Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas'ın yardımcısı oldu. Alkan, geçen ay 15 Nisan'da Karşıyaka'nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret edip takım ve Sportif Direktör Atilla Güneş'le bir araya geldi. Basketbol takımını daha önce A Milli Takım'ı çalıştıran Ufuk Sarıca, voleybol takımını A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapan Reşat Yazıcoğulları'na emanet eden Turgay Büyükkarcı'nın aynı projeyi futbol takımı için de uygulamak istediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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