Karşıyaka'dan Aksu'ya Büyük Onur

İZMİR Karşıyaka Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümü dolayısıyla ilan ettiği, "Atatürk ve Gençlik Yılı" kapsamında ilçeye kazandıracağı, Türk atletizminin efsane isimlerinden Semra Aksu'nun adını taşıyacak spor parkının temellerini attı. Mavişehir'de toplam 15 bin metrekare alan üzerine kurulacak Rüzgarın Kızı Semra Aksu Gençlik ve Spor Parkı'nın temel atma törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, eski belediye başkanları Şebnem Tabak, Metin Solak, Semra Aksu, ailesi ve yakınları da katıldı.

Spor kariyerinde Avrupa, Balkan Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nda madalyalar kazanan 1984 Los Angeles ve 1988 Seul Olimpiyatları'na katılıp Los Angeles'ta Türk kafilesinin önünde ay-yıldızlı bayrağımızı taşıyan Aksu, törende yaptığı konuşmada 1979'un mart ayında Karşıyaka'da spor hayatına başladığını, 40 yıl sonra adının bir atletizm sahasına verilmesinin gururunu yaşadığını söyledi. Daha önce Atletizm Federasyonu'nun ilk ve tek kadın başkanlığını da yapan Aksu, "Başarmanın 3 şartı vardır, yürek ister, beyin ister, antrenman ister. Ben çok istedim, günde 8 saat antrenman yaptım. Hep ay-yıldızlı bayrağımızı en üste taşımak için uğraştım. Bu tesiste yeni Semralar yetişecek" dedi.

Semra Aksu'nun gençlere kadın duruşuyla rol model olduğunu söyleyen Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü. Özellikle bugünü seçtik çünkü bize milli gururlar yaşatan Semra Aksu'nun adı ancak böyle bir günde spor tesisine verilebilir. Karşıyaka'nın İlçe Stadı'nda tek atletizm sahası vardı onu da 4 yıl önce yıktılar. Biz Mavişehir'de gökdelenlerin arasında bu değerli alana bina değil, çocuklarımızın, gençlerimizin ihtiyacı olan spor tesisi yapmayı seçtik" diye konuştu.

Yıldırım Kaya ise, "Bir çığır açarsınız, bir adım atarsınız arkanızdan milyonlar sizin peşinizden koşar. Semra Aksu Türkiye sevdasını ayaklarından bileklerinden aldığı güçlü milyonlara gösterdi. Bir insanın yaşarken bir tesise adının verilmesi çok değerli" şeklinde konuştu.

480 METRE PİSTİ OLACAK

KARŞIYAKA Belediyesi'nin eski milli atlet ve eski Atletizm Federesyonu başkanlarından Semra Aksu'nun adını vereceği parkın 7 bin 400 metrekaresi atletizm alanına ayrılacak. Tesiste 480 metre uzunluğunda beşli atletizm parkuru, uzun atlama, sırıkla atlama alanı, yetişkin ve çocuk fitness alanları oluşturulacak. Ayrıca dokuz kiremit, üç taş-dokuz taş, bilye, seksek, satranç ve dama gibi oyunların oynanabileceği eski çocuk oyunları alanı yapılacak. Aktif park alanında ise macera parkuru ve ağaç evli ip parkuru yer alacak. Dev parkta açık meydan, kuru havuz, ağaç altı oturma alanları ile yürüyüş yolları da bulunacak. - İzmir

Kaynak: DHA