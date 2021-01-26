Karşıyaka'da zorunlu değişim
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Karşıyaka'da zorunlu değişim

26.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:39
Karşıyaka'da zorunlu değişim

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü evinde Isparta 32 Spor'la ikinci yarının ilk maçına çıkacak Karşıyaka'da zorunlu değişim yaşanacak.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü evinde Isparta 32 Spor'la ikinci yarının ilk maçına çıkacak Karşıyaka'da zorunlu değişim yaşanacak. Yeşil-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı stoper Cenk ile sarı kart cezalısı ön libero Arif forma giyemeyecek. İlk yarının son haftasındaki Erbaaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Mustafa Aşan, Arif'in yerine ilk 11'de görev yapacak. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün savunmada Cenk'in yokluğunda Fatih ya da Cihan'ı oynatması bekleniyor. Doğukan ve Mustafa Değirmenci'nin iyileştiği Karşıyaka'da hafif sakatlığı bulunan forvet Hakan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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