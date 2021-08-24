Karşıyaka'da Yusuf Şimşek'ten imza

Karşıyaka'da 5 yıldır devam eden transfer yasağını kulübün borçlu olduğu eski futbolcu, teknik adam ve çalışanlarından muvafakatname alarak geçici süreyle kaldırmaya çalışan yönetim, Yusuf Şimşek'le de anlaşmaya vardı.