Karşıyaka'da Yusuf Şimşek'ten imza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka'da Yusuf Şimşek'ten imza

Karşıyaka'da Yusuf Şimşek'ten imza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karşıyaka'da 5 yıldır devam eden transfer yasağını kulübün borçlu olduğu eski futbolcu, teknik adam ve çalışanlarından muvafakatname alarak geçici süreyle kaldırmaya çalışan yönetim, Yusuf Şimşek'le de anlaşmaya vardı.

Karşıyaka'da 5 yıldır devam eden transfer yasağını kulübün borçlu olduğu eski futbolcu, teknik adam ve çalışanlarından muvafakatname alarak geçici süreyle kaldırmaya çalışan yönetim, Yusuf Şimşek'le de anlaşmaya vardı. Yeşil-kırmızılılarda 2014-2016 yılları arasında 2 farklı dönemde teknik direktörlük yapan Yusuf Şimşek, Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş alacağının yüzde 50'si karşılığında muvafakatname imzası vererek alacak dosyasını tamamen kapatmayı kabul etti. Şimşek, eski kulübünün başlattığı 3 sezonluk kombine bilet kampanyasına da tanesi bin TL'den 10 adet kombine alarak destek oldu.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Deniz Akkaya Burak Özçivit
Spor Marcao Arda Güler Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karşıyaka'da Yusuf Şimşek'ten imza - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 16:18:57. #1.14#

title