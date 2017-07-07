Karşıyaka'da Yönetimle Holding Zirvesi

KARŞIYAKA yönetimi, basketbol takımının yeni sezon bütçesi ve futbolda eski futbolculara olan borçların yapılandırılması konularında yine Yaşar Holding'in kapısını çaldı.



Holding merkezinde gerçekleşen görüşmeye Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu, Kulüp Başkanı Mutlu Altuğ, Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar ve yöneticiler katıldı. Basketbolda eski oyuncularına 2.5 milyon TL'ye yakın kesinleşmiş borcu nedeniyle transfer yapması yasak olan Karşıyaka'da yönetim, holdingten daha önce belirlenen 6 milyon TL bütçenin artmasını istedi.



Futbolda da transfer yasaklısı olan yeşil kırmızılılar, eski futbolcuların alacaklarını yapılandırmak için gerçekleşen görüşmelerle ilgili holdinge sunum yaptı. Haziran ayı içinde futbol takımının geçen sezondan kalan alacakları için karşılıksız 1 milyon TL vererek kadronun dağılmasına engel olan kulübün en büyük mali destekçisi Yaşar Holding, yönetimin taleplerinin değerlendirileceğini açıkladı.



Taraftar önümüzdeki hafta yeniden görüşecek. Bu sezon, yıllar sonra ilk kez futbola da para aktaran holding cephesinin, isim sponsoru olduğu basketbol takımı için bütçe artışına sıcak bakmadığı öğrenildi. - İzmir