Karşıyaka'da yolları su bastı araçlar suya gömüldü
14.12.2020 06:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 06:41
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sağnak yağışın ardından deniz yükseldi.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sağnak yağışın ardından deniz yükseldi. Su seviyesinin yükselmesinin ardından, yolları su bastı. Araçlar suya gömüldü. Gece saatlerinde olayı duyan vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.
Görüntü dökümü:
----------------Su basan yollar-Yarıya kadar suyun içindeki araçlar-İtfaiyenin gelişi-Muhabir anonsu-Detaylar
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK