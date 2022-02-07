Karşıyaka'da yeniler suskun

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka'nın devre arasında kadrosuna kattığı golcüler siftah yapamadı. Ara transfer döneminde transfer yasağını yine geçici olarak kaldırarak özellikle hücum hattına takviyeler yapan Karşıyaka'da ikinci yarıda oynanan 4 maçta da ilk 11'de forma giyen santrfor Can Muhammet, hiç skor üretemedi. Çaykur Rizespor'dan kiralanan genç golcü, Esenler Erokspor maçında 71, İçel İdmanyurdu deplasmanında 68, Mardin 1969 Spor önünde 86 ve son Ofspor mücadelesinde 89 dakikada sahada kalmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

Karşıyaka'nın ara transferde bonservisiyle aldığı santrfor Fatih Taşdelen ise Can'ın arkasında yedek kaldı. Sezonun ilk yarısında 3'üncü Lig'de 15 maçta 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta 2 gol atmasına rağmen Karşıyaka'da Can'ın gerisinde yedek kulübesini mesken tutan Fatih, Erokspor karşılaşmasında 19, İçel sınavında 22, Mardin mücadelesinde 4, son Of maçında ise 1 dakika oynayabildi. Karşıyaka'da 5 yeni transferden ofansif orta saha oyuncusu Kerem Pala ise yalnız İçel maçında 32, Mardin maçında 18 dakika sahada kalabildi. Karşıyaka'nın ikinci yarıdaki 4 golünden 2'sini İhsan Furkan atarken, Abdülkadir ve Metin birer kez ağları sarstı.