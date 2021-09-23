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Karşıyaka'da yeniler kenarda

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka'da yeniler kenarda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynadığı 3 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Karşıyaka'da 12 yeni transferden 4'ü şimdiye kadar süre alamadı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynadığı 3 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Karşıyaka'da 12 yeni transferden 4'ü şimdiye kadar süre alamadı. Aylar süren pazarlıkların ardından yaz döneminde transfer yasağını geçici olarak kaldırıp 12 takviye yapan yeşil-kırmızılılarda Eskişehirspor'dan alınıp ilk hafta koronavirüs testi pozitif olan 23 yaşındaki sol kanat Alperen, Turgutluspor'dan kadroya dahil edilen 21 yaşındaki kaleci Yunus, ligin ilk haftasının ardından takıma katılan 25 yaşındaki sol bek Oğulcan ve 23 yaşındaki stoper Batuhan, henüz forma giyemedi.

Karşıyaka'da yeni transferlerin 8'i süre alırken, kaleci Yusuf ve orta saha Samican, 3 maçta da ilk 11'de forma giydi. Forvet İhsan Furkan ve sağ kanatta oynayan Ertuğrul, ilk hafta sonradan oyuna dahil olup ardından 2 maça 11'de çıktı. Golcü Abdülkadir, cezalı olduğu İçel İdmanyurdu sınavı hariç 2 maçta ilk 11'de oynayıp geçen hafta Mardin 1969 deplasmanında ilk golünü attı. Santrfor Okan, İçel önünde ikinci yarıda sahaya girirken geçen hafta 11'de görev aldı. Forvet Barış Sungur ve orta saha Sefer de 2 maçtır ikinci yarılarda oyuna dahil oldu. Grupta 3 haftayı 2 puanla geçen Ka-Kaf cumartesi günü Ofspor'u yenerek kara bulutları dağıtmak istiyor.

KADRO DIŞI BIRAKILAN OYUNCULARDAN SAVUNMA İSTENECEK

Karşıyaka'da yönetim, ilk 2 hafta 11'de forma giydikten sonra Mardin deplasmanına götürülmeyip ardından disiplinsiz tavırları gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Doğukan, Harun, Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra Batuhan Kara'dan savunma isteyecek. Yeşil-kırmızılı yönetim, geçen hafta süresiz olarak kadro dışı bırakılan 4 futbolcuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yönetimin toplantısında futbolculardan savunma alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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