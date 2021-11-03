Karşıyaka'da yeniler hayal kırıklığı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Transfer yasağının açılmasını 5 yıl bekleyip, yasaklı geçen süreçte 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen Karşıyaka, seneler sonra kadrosunu yenileyerek heyecanla hazırlandığı sezonda yeni takviyeleriyle hayal kırıklığı yaşattı.

Yaz dönemi boyunca yasağı kaldırmaya çalışıp borçlu olduğu isimlerden tek tek muvafakatname alarak yasağı geçici olarak açan Karşıyaka'da yönetimin şampiyonluk hedefiyle keseyi açarak yaptığı 12 transferden çoğu ilk 11'de forma giyemezken, büyük umutlarla transfer edilen Oğulcan'ın sözleşmesi şimdiden feshedildi, Alperen kadro dışı bırakılıp U19 takımına gönderildi. Taraftarlar, yıllarca bekledikten sonra yapılan transfer tercihleri nedeniyle sosyal medyada yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

Yetersiz bulunduğu için takımla ilişiği kesilen defans oyuncusu Oğulcan, ligde hiç oynatılmayıp yalnız 2 Türkiye Kupası maçında forma giyerken, U19'a gönderilen orta saha Alperen, 3 lig maçında 44 dakika sahada kalarak Orduspor 1967'ye uzatmalarda gol attı. Orta saha Sefer, ligde hiç 11'e giremeyerek 5 maçta toplam 92 dakika süre aldı. Stoper Batuhan Demirel, 10 lig maçının yalnız 2'sinde 11'de 90'ar dakika görev yaptı. Yeni futbolcular arasında istikrarlı forma giyen isimlerden sağ bek Ertuğrul, 7'si 11'de 10 maçta, orta saha Samican da yine 7'si ilk 11'de 8 maçta görev yaptı. Ligde 9 maçta 11'de görev yapıp 4 golle takımın en skorer ismi olan Abdülkadir ise yeni transferler arasında nazar boncuğu oldu. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynadığı 10 maçta 2 galibiyet alabilen düşme hattının 1 puan üzerindeki Karşıyaka, bu hafta Çankaya FK deplasmanına çıkacak.