Karşıyaka'da yelken telaşı

04.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:17

YELKENDE ülkemize tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandırıp halen İzmir Körfezi içinde yelken yapan tek kulüp olarak kalan Karşıyaka, tesislerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün kulüple yapılan kiralama sözleşmesini tek taraflı feshetmesi üzerine yeşil-kırmızılılara tesisi boşaltmak için verdiği 1 aylık süre doldu. Kaf-Kaf, yıllardır yelken yaptığı tesislerinden olmamak için yeni protokol imzalamaya çalışıyor. Onlarca yıldır kullandığı Yalı Tesisleri ve Karşıyaka İlçe Stadı için 5 Ocak 2010'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'yle kiralama sözleşmesi yapan Karşıyaka'nın elinde, eski stat, tenis kortları, voleybol salonu, kulüp binası ve yelken lokalinin bir türlü yapılamayan yeni stat projesi kapsamında 2015 yılında yıkılmasıyla somut olarak yalnız sahildeki yelken tesisleri kaldı.

Bu alana prefabrik toplantı salonu ve soyunma odası inşa eden yeşil-kırmızılılar, tesisi sporcu aileleri ve camia için lokal, kafeterya olarak da işletmeye başladı. Her yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ticari alan kullanımı için ecrimisil ödeyen Karşıyaka'nın kafeteryası geçen aylarda şikayet üzerine Büyükşehir tarafından kapatıldı. Tesislerin su sayacına da mühür vuruldu. Kafeterya nedeniyle devreye giren Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, tesisin Gençlik Spor İl Müdürlüğü (GSİM) ve kulüp arasında 5 Ocak 2010 tarihinde yapılan sözleşmenin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak ticari amaçla 3. şahıslara kullandırıldığının tespit edildiğini, tesisin tahsis amacı dışında, sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanılması sebebiyle sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini bildirdi. GSİM, fesih kararı üzerine kulüpten kendilerine tahsisli tesis alanının 1 ay içinde tahliye edilmesini istedi. Tahliye kararı kulübe 4 Şubat'ta ulaşırken tahliye için tanınan 1 aylık süre bitti.

DÜNYA ŞAMPİYONLARI YETİŞTİTürk yelkencilik tarihindeki ilk iki dünya şampiyonluğunu kulübün tahliye etmesi istenen Yalı'daki tesislerde yetişen Karşıyakalı yelkenciler getirdi. Yeşil-kırmızılı kulübün eski sporcularından Güray Zünbül, 2000 yılında Dünya Laser Radial Şampiyonası'nda gençlerde birinci oldu. Karşıyakalı Onur Derebaşı, 2003'te Laser 4.7 sınıfı gençlerde dünya şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarı kazandı. Geçen yaz 16-23 Ağustos tarihleri arasında Kanada'da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda da Karşıyaka'nın milli yelkencilerinden Derin Baytur, U16 kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. Tesislerde yüzlerce sporcu yetiştirip 2005 Üniversite Oyunları dahil birçok organizasyona ev sahipliği yapan Karşıyaka, yaz spor okullarında şimdiye kadar binlerce İzmirli çocuğa Körfez'de yelken eğitimi verdi. BAŞKAN BÜYÜKKARCI: YANLIŞLIKTAN DÖNÜLECEKTİR

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, tahliyesi istenen yelken tesisleriyle ilgili yanlıştan mutlaka dönüleceğine inandığını söyledi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün de sorunu çözmek için çaba harcadığını belirten Büyükkarcı, "Geçen yıl camianın içinden birilerinin şikayetleriyle olay bu noktaya geldi. Kulübümüz tahliye kararıyla zor durumda kaldı. Ancak bizim yılllardır ülkemize şampiyon sporcular yetiştirdiğimiz tesisleri boşaltma gibi bir niyetimimiz yok. Bakanlık nezdinde, GSİM nezdinde görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA