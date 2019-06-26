Karşıyaka'da 'yavru martı' seferberliği

İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyakalı hayvanseverler, ilk uçuş denemeleri sırasında kent içine düşen yavru martılar için seferber olurken, yavruların yuvadan uçma dönemi olan haziran ayı başından bu yana farklı yerlerde bulunan onlarca martı veteriner işleri müdürlüğüne götürüldü.

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyakalı hayvanseverler, uçuş denemeleri sırasında kent içine düşen yavru martılar için harekete geçti. Haziran ayından bu yana farklı yerlerde bulunan onlarca martı veteriner işleri müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerce muayene edilen ve dinlendirilen yavrular, daha sonra deniz kenarından doğal ortamlarına salındı.

Hayvanseverlerin büyük bir duyarlılık gösterdiğine dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı "Binlerce yavru martı bu dönemde yuvalarından ayrılıp ilk uçuş denemelerini yapıyor. Bazıları güçsüz kalıyor ve uçamadıkları için kente iniyor ya da düşüyorlar. Böyle bir duruma rastlayan vatandaşlarımız ve ihbar alan ekiplerimiz, ay başından bu yana her gün çok sayıda yavruyu kontrol için Tay Park'taki polikliniğimize getiriyor" dedi.

Kent içinde bulunan martıların büyük bir kısmının hasta veya yaralı olmadığını söyleyen İnanlı, şöyle devam etti:

"Bize getirilen ve bulduğumuz yavru martıların aslında yüzde 99'luk kısmı tamamen sağlıklı. Henüz uçamadıkları için şehre iniyorlar. Bu durumda gördüğünüz her martı hasta ya da yaralı demek değil. Onları korkutmamamız, korumamız gerekiyor. Biz gerekli kontrolleri yapıyor, gerekliyse tedavi edip dinlendiriyor ve doğal ortamlarına bırakıyoruz. Şehir içinde uçamayan yavru martı bulan vatandaşlarımız da eğer görünürde bir kırık ve yara yoksa alıp aynı şekilde bir sahil kenarına bırakabilir ya da 0232 324 4419 ve 0232 324 4439 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir." - İZMİR

Kaynak: İHA