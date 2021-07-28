Karşıyaka'da yaşam sokağa taşınıyor!
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Karşıyaka'da yaşam sokağa taşınıyor!

Karşıyaka'da yaşam sokağa taşınıyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi, "Sokak senin" sloganıyla düzenlediği etkinliklerle her hafta farklı bir mahallede yaşamı sokağa taşımaya devam ediyor.

Renkli aktiviteleriyle özellikle çocuklardan büyük ilgi gören buluşmalara bu kez Dedebaşı Mahallesi 6153 Sokak ev sahipliği yaptı. Müzik dinletisi, söyleşi, dans gösterisi, spor etkinlikleri, sokak oyunları ve atölyeler ile dolu şenlikte eğlenceli saatler yaşandı. Satranç, voleybol, masa tenisi gibi sporlar için özel etkinlik alanlarının kurulduğu sokakta, BİSİKOOP da renkli bisikletleri ve gönüllü bir bisikletçi ile yer aldı. Çocuklar hep birlikte doya doya bisiklete binerek sokağın tadını çıkardı. Günün en sevilen etkinliklerinden biri de Vantrolog Ecem Yüksel'in sunduğu kukla gösterisi oldu.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Etkinlikte başta çocuklar olmak üzere onlarca mahalle sakini ile keyifli anlar geçiren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Edebiyatıyla, müziğiyle, dansıyla bir bütündür sokak kültürü. Sosyalleşmenin ve toplumsallaşmanın samimi bir yöntemidir. Karşıyaka'da yaşamı sokağa taşıyor ve her hafta farklı mahallemizde gerçekleşen etkinliklerimize bekliyoruz" dedi. Aileler ve çocuklar da keyifli buluşma ve renkli aktiviteler için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Tugay'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler

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