Karşıyaka'da yasağı kaldırmak için görüşmeler sürüyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de üst üste 4'üncü sezonunu geçirecek İzmir temsilcisi Karşıyaka'da 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de üst üste 4'üncü sezonunu geçirecek İzmir temsilcisi Karşıyaka'da 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırma çalışmaları devam ediyor. Geçen hafta sonu yapılan kongrede kulübün borcu toplam 96 milyon 679 bin 638 TL olarak açıklanırken, transfer yasağını tamamen kaldırabilmek için alacağı kesinleşmiş 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanına 19 milyon TL ödemesi gereken Kaf-Kaf, tek dönemliğine muvafakatname alarak transferi geçici süreliğine açmaya çalışıyor. Alacaklı eski futbolcu ve teknik adamlardan paralarının yüzde 25'ini ödemeyip gerisinin baki kalması koşuluyla bu yaz transfer dönemi için muvafakatname vermelerini isteyen yönetim, bu isimlerden yüzde 80'iyle anlaşıldığını, 15 Temmuz'a kadar yasağı geçici olarak açmak istediklerini açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş