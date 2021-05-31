Karşıyaka'da tutuklu ve hükümlülere kütüphane için büyük iş birliği
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Karşıyaka'da tutuklu ve hükümlülere kütüphane için büyük iş birliği

Karşıyaka'da tutuklu ve hükümlülere kütüphane için büyük iş birliği
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka'da Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulması için düzenlenen kitap bağışı kampanyasına start verildi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü, tutuklu, personel ve ailelerinin kütüphane ihtiyaçlarını karşılamak, okuma alışkanlığını geliştirmek ve okuma kültürü oluşturmak için 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Karşıyaka Adliye Sarayında kitap bağışı kampanyası açıldı.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu ve Karşıyaka Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Özcan tarafından start verilen kampanyaya ilk etapta yüze yakın kitap bağışlandı.

16 Haziran'a kadar devam edecek kampanya süreci boyunca bağış yapmak isteyen vatandaşlar ve STK lar Karşıyaka Adalet Sarayı'nda kurulan "Kitap Bağışı" Stantında görevli personellere kitap bağışı yapabilecek.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu bağış kampanyasının önemine değinerek, şunları söyledi. "Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulması için iş birliği protokolü kapsamında Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla 81 ilde eşzamanlı kampanya başlatıldı. Sizlerden, değerli Karşıyakalı hemşerilerimizden gerekli hassasiyeti göstererek kampanyaya destek bekliyoruz. İlk bağışı biz yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun"

Karşıyaka Adalet sarayında kurulan kitap bağış standına Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Karşıyaka Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Özcan, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı vekili Hasan Dalak, Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Metin Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, hâkim ve savcılar ile adliye sarayı görevlileri kitap bağışladılar.

Kaynak: Bültenler

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