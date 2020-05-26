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Karşıyaka'da Tugay ihaleyi bekliyor

KARŞIYAKA'da Belediye Başkanı Cemil Tugay, inşaatı yılan hikayesine dönen yeni stadın ihalesinin yıl içinde yapılmasını beklediklerini söyledi.

Karşıyaka'da Tugay ihaleyi bekliyor
26.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:56

KARŞIYAKA'da Belediye Başkanı Cemil Tugay, inşaatı yılan hikayesine dönen yeni stadın ihalesinin yıl içinde yapılmasını beklediklerini söyledi. Sosyal medya üzerinden katıldığı canlı yayında, daha önce Ocak 2014 ve Haziran 2017'de yapılan iki stat ihalesi de iptal edilip 5 yıldır atıl vaziyette bekleyen Yalı'daki eski İlçe Stadı ve tesislerle ilgili soruyu cevaplayan Tugay, "Ben, defalarca söylediğim gibi, stadın mevcut yerinde yapılması taraftarıyım. Göreve geldiğimde statla ilgili toplantılar yaptık. Otopark alanı için gerekli encümen kararını hemen çıkardık. Çevredeki vatandaşların açtığı dava nedeniyle ihale yapılamadığı açıklandı ancak dava da şikayetçilerin aleyhine sonuçlandı. Artık ihalenin yapılması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de stadın Karşıyaka için öneminin farkında" şeklinde konuştu.

Karşıyaka sınırları içinde şu an stat yapılabilecek başka bir arazinin olmadığını söyleyen Cemil Tugay, "Sezon başında geçici çözüm bulmak için Örnekköy'deki Karşıyaka Efsaneleri Sahası'nı mühendislerle inceledik ancak ölçüleri nizami değil ve arazi şartları yüzünden büyütmenin de imkanı yok. Taraftarımız yeni stadın Yalı'daki eski yerinde olmasını istiyor. Adını bile Zübeyde Hanım Stadı olarak koydular. Bir an önce yapılması için biz elimizden gelen bütün imkanlarla destek veririz" diye konuştu. Kendisinin futbolda başarıya daha çok önem verdiğini ama Karşıyaka'da özel bir basketbol kültürü de olduğunu belirten Tugay, "Basketbolda Avrupa ve Türkiye'de iddialıyız. Sezon başında Karşıyaka'da altyapıdan çıkıp A takımda oynayamayan gençlerin tecrübe kazanması için pilot takım olarak Karşıyaka Belediyespor'u kurduk. 2'nci Lig'i ikinci sırada tamamlayan bu takımdaki gençler büyük gelişme kaydetti" dedi.


Kaynak: DHA

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