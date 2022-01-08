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Karşıyaka'da transfer sürüyor

Karşıyaka'da transfer sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında ilk yarıda hayal kırıklığı yaşatan kadrosunda büyük operasyona gidip, bir yandan transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da takviyeler sürüyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında ilk yarıda hayal kırıklığı yaşatan kadrosunda büyük operasyona gidip, bir yandan transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da takviyeler sürüyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinden bu yana İzmir'de olan Yomraspor'dan 25 yaşındaki golcü Fatih Taşdelen'le sözleşme imzalarken, Çorum FK'dan 22 yaşındaki 10 numara Kerem Pala'yla da kesin olarak anlaştı. Galatasaray altyapısında yetişen Fatih, kariyerinde daha önce Eyüpspor, Beyoğlu Yeniçarşı, Sultanbeyli Bld, Osmaniyespor, Yalovaspor formalarını da giyip bu sezon 3'üncü Lig'de ilk yarıda 8 gol attı.İzmir'de Bucaspor, Altınordu ve Göztepe'nin altyapısında yetişen Kerem ise daha önce Isparta 32 Spor'da da görev yapıp bu sezon ilk yarıda 2'si ilk 11'de 13 maçta süre aldı. Ara transferde daha önce Çaykur Rizespor'un ilk yarıyı 2'nci Lig'de Kırşehir Belediyespor'da kiralık geçiren 22 yaşındaki santrforu Can Muhammet Vural ve Pazarspor'dan 27 yaşındaki ön libero Fatih Ergen'le sözleşme imzalayan Karşıyaka, stoper, orta saha, kanat ve sol bek de arıyor. Sezon başında kurulan kadrodan lig içinde ve devre arasında şimdiye kadar toplam 11 isimle yollarını ayıran, antrenmanlarda takım kurmakta güçlük yaşayan Kaf-Kaf, alternatif takviye de yapacak.


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Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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