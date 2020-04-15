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Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Karşıyaka'da Tolungüç'ün stat vurgusu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekiplerinden Karşıyaka'nın teknik direktörü Soner Tolungüç, yeşil-kırmızılı kulübün kurtuluşunun yeni stadyumda olduğunu vurguladı.

15.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:37
Karşıyaka'da Tolungüç'ün stat vurgusu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekiplerinden Karşıyaka'nın teknik direktörü Soner Tolungüç, yeşil-kırmızılı kulübün kurtuluşunun yeni stadyumda olduğunu vurguladı.

Yalı'daki eski stadın 5 yıl önce yeni stadyum projesini hayata geçirmek için yıkıldığını, ancak temel çalışmaları yapılmasına rağmen yasal engeller nedeniyle arazinin halen atıl durumda kaldığını ifade eden teknik direktör Soner Tolungüç, "Stadın bir an önce bitirilmesi lazım. O stat senin, benim stadım değil, herkesin stadı olacak. Gelecek nesiller için Karşıyaka'ya stat kazandırılması gerekiyor. Eviniz yoksa dışarıda ne kadar başarılı olabilirsiniz? Atatürk Stadı'nda şu anda yalnız kalıyoruz. Cefakar ve çok tutkulu bir taraftarımız var ama havaalanı gibi bir stat. Seslerini duyamıyoruz. Atatürk Stadı günümüze uygun durumda olmadığı için futbol oynanması da çok zor. Yeni statla birlikte kulübün marka değeri yükselecek. Belki de bir devin uyanışı olacak" dedi.

Karşıyaka'nın 1'inci Lig'den düştüğü 2015-16 sezonundan bu yana ayakları üzerinde durmaya çalıştığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Karşıyaka hiçbir zaman pes etmeyen bir spor kulübü. Ben böyle bir camia görmedim. Birçok branşta faaliyet gösteriyor. Başka kulüp olsa çoktan kapanırdı. Karşıyaka anlatılmaz, yaşanması lazım. En zor şartlarda bile Karşıyaka, mücadelesini bırakmadığını göstermeye çalışıyor. Altyapı oyuncularımızla mücadele ediyoruz, bu çocuklara güvenirsek Türkiye'de futbolcu çıkabiliyor. Bu kulübün ayakta kalması lazım, Karşıyaka'nın iyi yerlere geleceğine inancım tam" diye konuştu.

Teknik patron olarak ikinci dönemini geçirdiği yeşil-kırmızılı kulübü 1 puanla alıp Play-Off yarışına ortak ettiğini söyleyen Soner Tolungüç, "Karşıyaka hangi ligde olursa olsun koşa koşa gelerim" yorumu yaptı.


- İzmir

Kaynak: DHA

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