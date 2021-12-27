Karşıyaka'da Tecrübeye Değer Var

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Mesleklerinde başarılı olup emeklilikte Karşıyaka'yı seçen insanların tecrübelerine değer verdiklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçesinde yaşayan 60 yaş üstü mimarlar ile bir araya geldi. Kent çalışmalarının planlanmasında, alanında uzman kişilerin tecrübelerinden yararlanılmak üzere organize edilen toplantıda Karşıyaka'nın mimarisi masaya yatırıldı.

Çalışmada görev alan Karşıyaka Belediyesi danışmanı Mimar Rafet Yacan, "Karşıyaka, ileri yaştaki vatandaşların yaşadığı bir kent ve bu vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu kendi alanında uzmanlaşmış kişiler. Biz de bu çalışmayla hem o vatandaşlarımızın daha aktif olmalarını sağlamayı, hem de kent için yürüteceğimiz çalışmalarda onların tecrübesinden yararlanmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Tugay ise, "Tecrübe bizim için çok kıymetli. Her alanda mesleki açıdan birikimi olan ve ikinci bahar için ilçemizi seçen bu kişilerin birikimlerinden yararlanmayı hedefledik. Bu bağlamda mimarlarımızla fikir alışverişinde bulunduk, kentimiz için mimari alanda ne yapabileceğimizi konuştuk" dedi. Tugay çalışmaların devamlılığını sağlaması adına, mimarlar ile Ocak ayında bir toplantı daha gerçekleştirileceğini, sonrasında düzenli olarak çalışmaların sürdürüleceğini de söyledi.

Farklı Alanlarda da Devam Edecek

Bir sonraki toplantı, Karşıyaka Belediyesi'nin kente kazandırdığı Kolektif Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Hem belli bir birikime sahip kişilerin tecrübelerine kulak vermek, hem de 60 yaş üstü kendi alanında uzman kişilerin aktifliğinin devamını sağlamak için başlatılan çalışmalar, farklı meslek gruplarıyla da devam edecek.

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