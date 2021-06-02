Karşıyaka'da Tapu İşlemlerinde Büyük Kolaylık
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Karşıyaka'da Tapu İşlemlerinde Büyük Kolaylık

Karşıyaka'da Tapu İşlemlerinde Büyük Kolaylık
Habermetre - Haberler | Toplum

Karşıyaka Belediyesi ilçede bulunan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla Karşıyaka Tapu Müdürlüğü ile örnek bir protokole imza attı.

Karşıyaka Belediyesi ilçede bulunan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla Karşıyaka Tapu Müdürlüğü ile örnek bir protokole imza attı. Yapılan protokolle Karşıyaka Belediyesi taşınmazların rayiç değer verilerini Karşıyaka Tapu Müdürlüğü'yle dijital ortamda paylaşacak. Bu iş birliği ile vatandaşların iki kurum arasında gidip gelmesinin önüne geçilecek.

Örnek İş Birliği

Protokole göre, Karşıyaka Tapu Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi tarafından sunulan bina, arsa, arazi vergi değerlerine elektronik ortamda erişebilecek. Böylece vatandaşlar, vergi değerlerini Karşıyaka Belediyesi'ne gidip belge almalarına gerek kalmadan doğrudan tapuda öğrenebilecek. Vatandaş bu işbirliği sayesinde iki kurum arasında gidip gelmek zorunda kalmayacak, işlerini tek kurumdan kolayca halledebilecek.

Kaynak: Habermetre

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