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Karşıyaka'da sosyal etkinlikler evlere taşındı

Karşıyaka Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların 'gönüllü karantina' günlerine bir nebze de olsa renk katmak amacıyla sosyal etkinliklerini internete taşıdı.

31.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:04
Karşıyaka'da sosyal etkinlikler evlere taşındı

Canlı spor dersleri ve ödüllü satranç turnuvası gibi etkinliklerin yanı sıra, vatandaşların çekip gönderdiği ve belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan eğlenceli videolar da yaşanan bu zor günlerde herkes için umut ve moral kaynağı oldu.

YOGA, PİLATES, MEDİTASYON VE CARDIO

Karşıyakalıların en sevdiği etkinliklerden biri olan yoga dersleri; her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma saat 10.00'da, @karsiyakabelediyesi adresli Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Nimet Yıkamacı ve Ezo Engüdaroğlu'nun verdiği dersler, her yayında binlerce izleyiciye ulaşıyor. Karşıyaka Belediyesi, aynı şekilde bu hafta itibariyle her perşembe saat 10.00'da Ezgi İnan ile Pilates, her salı ve perşembe saat 16.00'da Nimet Yıkamacı ile Meditasyon, her salı saat 10.00'da da Ferhan Hatipoğlu ile HIIT Cardio derslerini de vatandaşlarla buluşturuyor.

VATANDAŞ ÇEKİYOR, BELEDİYE YAYINLIYOR

Karşıyaka Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından yapılan "Evinizde iyi vakit geçirdiğiniz keyifli anların ve yaratıcı fikirlerin videolarını bize gönderin, paylaşalım" çağrısı da yoğun ilgiyle karşılandı. Bir haftalık süreçte; koronayla ilgili yazdığı şarkıyı okuyan bir çocuğun, zeybek oynayan baba ve oğulun, pizza yapan bir ailenin, kendisiyle karşılıklı sohbet eden bir vatandaşın ve daha nice gülümseten görüntünün yer aldığı 40'a yakın video sırasıyla belediye hesaplarından paylaşıldı. Her gün sıkça yapılan paylaşımların devam edeceği ve vatandaşların yayınlanmasını istedikleri videoları 0536 603 57 97 numaralı Whats App hattına gönderebileceği belirtildi.

SATRANÇ TUTKUNLARI TURNUVADA BULUŞTU

Sosyal izolasyon yaşayan vatandaşlara keyifli ve nitelikli zaman geçirme imkanı sunmak için düzenlediği etkinliklere yenilerini eklemeye devam eden Karşıyaka Belediyesi, Online Satranç Turnuvası ile de fark yarattı. https://lichess.org sitesinde hesap oluşturan satranç tutkunları, Karşıyaka Belediyesi hesabının açtığı para ödüllü turnuvada mücadele etti. 153 kişinin katıldığı turnuva sonucunda Ersen Molla birinci, Tekin Alp Erdoğan ikinci, Ahmet Efekan Alaz da üçüncü oldu. Karşıyaka Belediyesi'nin internet üzerinden gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerin, önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Bültenler

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