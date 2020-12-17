Karşıyaka'da Soner Tolungüç rotayı çizdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karşıyaka'da Soner Tolungüç rotayı çizdi

17.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:08
Karşıyaka'da Soner Tolungüç rotayı çizdi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yeniden çıkışa geçen Karşıyaka'da Teknik Direktör Soner Tolungüç, ilk yarıyı zirve yarışında bitirmek istediklerini söyledi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yeniden çıkışa geçen Karşıyaka'da Teknik Direktör Soner Tolungüç, ilk yarıyı zirve yarışında bitirmek istediklerini söyledi. Grupta devrenin bitimine 4 maç kala liderliği devralan Çatalcaspor'un 2 puan gerisinde dördüncü sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekipte Tolungüç, pazar günü Şile Yıldızspor deplasmanında dış sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istediklerini belirterek, "Bu sezon 2'nci Lig hedefimiz için her maç çok önemli. İddialı takımların olduğu, ligin en zorlu grubundayız" dedi.

"Ligi maç maç ele alıyoruz" diyen Soner Tolungüç, "Devre arasına kadar olan önümüzdeki 4 maçlık periyotta maksimum puanı toplayıp ilk yarı sonunda hedeflediğimiz noktada olmak istiyoruz. Yarışta vitrine çıkardığımız gençlerin katkısı bizi mutlu ediyor. Sakatlık ve cezalarda kadro sıkıntısı çekmiyoruz" diye konuştu. Mustafa Aşan'ın cezalı olduğu Karşıyaka'da ameliyat olan Burak sezonu kapatırken, son İçel İdmanyurdu sınavında kasığındaki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Doğukan'ın durumu maç günü belli olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Ersun Yanal Özgür Yankaya Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıyaka'da Soner Tolungüç rotayı çizdi | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:20:43. #1.14#
title