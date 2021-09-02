Karşıyaka'da son dosyalar
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Karşıyaka'da son dosyalar

Karşıyaka'da son dosyalar
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü Esenler Erokspor'la deplasmanda oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi transfer yasağını geçici olarak kaldırabilmek için zamanla yarışan Karşıyaka'da çözülmeye çalışılan 10 borç dosyasının kaldığı öğrenildi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü Esenler Erokspor'la deplasmanda oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi transfer yasağını geçici olarak kaldırabilmek için zamanla yarışan Karşıyaka'da çözülmeye çalışılan 10 borç dosyasının kaldığı öğrenildi.

Yönetimin alacaklarının yüzde 25'i karşılığı tek dönemliğine muvafakatname vermeleri veya alacaklarının yüzde 50'sinin ödenmesi koşuluyla kulüple borç dosyalarını tamamen kapatmaları tekliflerini kabul etmeyen eski futbolcu ve antrenörlerin bazılarına nakit ödemeler devam ediyor. Başkan Turgay Büyükkarcı, kulübün federasyon gelirleri kanalıyla paralarını almayı bekleyen eski futbolculara da bir miktar nakit ve şahsi çekini teklif ediyor. Yeşil-kırmızılılar, yarın akşama kadar kalan futbolcuları ikna ederek transfer yasağını kaldırarak 8 yeni transfere lisans çıkarmayı hedefliyor. Yasak açılamazsa yeni futbolcular forma giyemeyecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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