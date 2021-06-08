Karşıyaka'da şirketleşme toplantısı var
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Karşıyaka'da şirketleşme toplantısı var

Karşıyaka'da şirketleşme toplantısı var
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

KONGRE sürecine odaklanıp, kulübün eski yöneticileri ve toplam 350'nin üzerinde camia üyesinin geliştirdiği futbol şubesini geniş çaplı konsorsiyumla şirketleştirme çalışmalarını heyecanla bekleyen Karşıyaka'da gözler perşembe günü yapılacak basın toplantısına çevrildi.

KONGRE sürecine odaklanıp, kulübün eski yöneticileri ve toplam 350'nin üzerinde camia üyesinin geliştirdiği futbol şubesini geniş çaplı konsorsiyumla şirketleştirme çalışmalarını heyecanla bekleyen Karşıyaka'da gözler perşembe günü yapılacak basın toplantısına çevrildi. Yeşil-kırmızılılarda camia büyüğü olarak şirketleştirme projesinde taraflar arasında köprü kuran Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, Başkan Turgay Büyükkarcı ve projenin öncüsü eski başkanlardan Cenk Karace, perşembe günü kulüpte birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

Toptantıda şirketleştirme gündemiyle ilgili taraftar ve camianın kafalarındaki tüm sorulara yanıt verilip proje tanıtılacak. Şirket projesinin startı ise 15 Haziran Salı akşamı düzenlenecek organizasyonla verilecek. Karşıyaka'da ilk etapta haziran ayı içinde yapılması beklenip ardından yönetimin temmuz ayına ertelediği, henüz net tarihi belli olmayan olağan kongre öncesi 3.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı yeniden aday olmaya hazırlanırken, şimdilik kulübe başka başkan adayı çıkmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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