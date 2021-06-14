Karşıyaka'da şirketin ilk imzaları atılıyor
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Karşıyaka'da şirketin ilk imzaları atılıyor

Karşıyaka'da şirketin ilk imzaları atılıyor
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

KARŞIYAKA'da son haftalarda heyecan ve tartışma yaratan 5 yıldır transfer yasaklısı olarak 3'üncü Lig'den çıkamayan futbol şubesinin, camia içinden geniş katılımlı bir oluşumla şirketleştirilmesi projesinde şirketin ilk imzaları yarın atılacak.

KARŞIYAKA'da son haftalarda heyecan ve tartışma yaratan 5 yıldır transfer yasaklısı olarak 3'üncü Lig'den çıkamayan futbol şubesinin, camia içinden geniş katılımlı bir oluşumla şirketleştirilmesi projesinde şirketin ilk imzaları yarın atılacak.

"Karşıyaka için bir araya geliyoruz" sloganıyla birlikte sportif ve ekonomik olarak daha güçlü olmak hedefiyle yola çıkan 350'nin üzerinde yeşil-kırmızılı camia üyesi, Karşıyaka Yatırım ve Sportif Hizmetler AŞ'nin kuruluş imzaları için bir araya gelecek. Çiğli Atatürk Organiza Sanayi Bölgesi'nde açık alanda düzenlenecek tanıtım kokteyli saat 18.00'de başlayacak.Şirket projesinin öncü ismi olan eski kulüp başkanlarından Cenk Karace, geçen hafta Başkan Turgay Büyükkarcı ve camia büyüklerinden Hasan Denizkurdu'yla birlikte düzenlediği basın toplantısında şirket sermayesi için 100 milyon TL toplama hedefiyle tanesi 25 bin TL'den arz edilen 4 bin hissenin 2 bin 150 adedine şimdiden talep geldiğini açıklamıştı. Karşıyaka Yatırım ve Sportif Hizmetler AŞ'nin kuruluş imzaları ve hisse satış sürecinin ay sonuna kadar tamamlanması, Kaf-Kaf'ın 3-4 Temmuz'daki olağan kongresinde projenin genel kurul üyelerinin onayına sunulması bekleniyor. Karşıyaka Taraftarlar Derneği ise hisselerin çoğunun Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nde olmayacağı her türlü şirketleşme modeline karşı çıkıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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