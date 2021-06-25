Karşıyaka'da şirket projesi askıda
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Karşıyaka'da şirket projesi askıda

Karşıyaka'da şirket projesi askıda
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Kulübün 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan genel kurulunu bekleyen Karşıyaka'da camia içinden eski başkan ve yöneticilerin bir süredir yürüttüğü futbol şubesini şirketleştirerek transfer yasağını kaldırıp üst liglere çıkarma projesi askıya alındı.

Kulübün 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan genel kurulunu bekleyen Karşıyaka'da camia içinden eski başkan ve yöneticilerin bir süredir yürüttüğü futbol şubesini şirketleştirerek transfer yasağını kaldırıp üst liglere çıkarma projesi askıya alındı. "Karşıyaka için bir araya geliyoruz" sloganı ve ilk etapta 100 milyon TL sermaye toplama hedefiyle Karşıyaka Yatırım ve Sportif Hizmetler Anonim Şirketi adı verilen şirketin kuruluş aşamasını 15 Haziran'daki geniş katılımlı toplantıyla başlatan oluşum, taraftarların tepkisi ve yönetimin 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırma girişimi üzerine geri adım attı.

"Taraftarın istemediği bir girişim yapmayız" diyen şirket projesinin öncü ismi eski başkanlardan Cenk Karace, "Taraftar gruplarının şirketleşmeyle ilgili serzenişi var. Mevcut yönetim de şirket projesinin ortaya çıkması sonrası kongre öncesinde futbolun en önemli sorunu olan transfer yasağını kaldırmak için girişime başladı. Şirketleşmeyi taraftar grupları istemiyor, yönetim istemiyor. Karşıyaka için yola çıktık ama üzerine sosyal medyada hakaretler işitiyoruz. Bu tepkilere bir cevap verme durumundaydık. Şirketi kuracağız ama şu an için kulüple ilgilenmeme kararını aldık. Şimdilik yatırımlara odaklanacağız. Kongrede yönetim seçilip iş başına gelecek, ardından kulüple görüşüp yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.


Karşıyaka'da şirket projesi askıda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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