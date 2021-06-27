Karşıyaka'da Sarıgedik'ten sihirli değnek eleştirisi

KARŞIYAKA'da yönetim, 3-4 Temmuz'daki olağan kongre öncesi 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırmak için geçen haftadan beri girişimlere başlarken, Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, Başkan Turgay Büyükkarcı'yı eleştirdi.

KARŞIYAKA'da yönetim, 3-4 Temmuz'daki olağan kongre öncesi 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırmak için geçen haftadan beri girişimlere başlarken, Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, Başkan Turgay Büyükkarcı'yı eleştirdi. Başkan Büyükkarcı'nın kongre öncesi açıklamalarını inandırıcı bulmadığını söyleyen Sarıgedik, "Sayın başkanın söylemleri Karşıyakalılar için inandırıcı değil. Büyükkarcı'nın açıklamalarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarımıza lütfen bakılsın. Taraftarımızın yaptığı yorumlara kulak tıkanmasın. Başkanımız ilk hedefin futbol olduğunu söylüyor. Peki bunca yıldır neredeydi bu futbol?" açıklamasını yaptı.

Sarıgedik, "Çok yakın geçmişte transfer yasağının kaldırılmasının mümkün olmadığı, bunu yapabilecek kişiye koltuğu devretmeye hazır olduğunu söyleyen başkanımız, bugün transfer yasağını kaldıracağını söylüyor. Bir ay önce olmayan para bir ay sonra mı geldi? O tarihte neden transfer yasağının kalkmasına çok yakın olunduğu açıklanmadı da bugün böyle bir çıkış yapılıyor? Açıkçası kongreye sayılı günler kala yapılan bu tarz çıkışları popülist buluyorum. 3 yıldan uzun süredir değmeyen sihirli değnek kongreye bir hafta kala değiyorsa burada bir sıkıntı var. Bu bana göre göz boyamaktır. Taraftarımız her şeyin farkında olarak haklı bir şekilde bunca zaman bazı gelişmelerin neden olmadığını ve kongre öncesi mavi boncuk dağıtıldığını sormaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı