Karşıyaka'da Sarıgedik'ten Başkan Büyükkarcı'ya transfer tepkisi

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de 5 yıldır transfer yasağını kaldıramayan Karşıyaka'da Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı'ya yasakla ilgili sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de 5 yıldır transfer yasağını kaldıramayan Karşıyaka'da Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı'ya yasakla ilgili sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Büyükkarcı'nın katıldığı bir yayında, "Paraları bana getirirseniz ödemeleri ben yaparım. Sonra da notere gider, koltuğumu para verene devrederim" şeklinde bir açıklama yaptığını belirten Sarıgedik, "Karşıyaka, Göztepe veya Altınordu gibi A.Ş. mi? Transfer yasağını kaldırmak isteyen kaldırır. Peki paraları neden Büyükkarcı'ya getirsin ki? Kendisi bu parayı getiren kişiye görevi kendisine bırakacağını neye göre taahhüt ediyor? Büyükkarcı'ya bu enteresan açıklamalarından sonra bir şey hatırlatmak isterim, burası Karşıyaka Spor Kulübü'dür ve Büyükkarcı bu camianın sahibi değildir" diye konuştu.

Emre Sarıgedik, "Eğer ki transfer yasağını gerçekten kaldırmak gibi bir niyetin varsa, yasağı kaldırmak isteyen kişilere liste sunulur. Bu kişiler de bu liste doğrultusunda çalışmalarına başlarlar. Transfer yasağını kaldırmaya niyetli kişi veya kişiler Büyükkarcı'ya o güveni vermek zorunda değildir. Bu kulübün gerçek sahibi genel kuruldur ve herkes güveni oraya vermekle hükümlüdür. Sayın Büyükkarcı'nın vermiş olduğu bu demeç, Karşıyaka'ya zarar vermekten başka bir şey değildir. Karşıyaka'ya ılımlı yaklaşan, elini taşın altına koymaya çalışan herkesi soğutmaya, caydırmaya yönelik cümleleri sarf ederek bu ulu çınarı yıprattığını bilmelidir. Kendisini camiadan üstün tutan Büyükkarcı, bu tutumundan derhal vazgeçmelidir. Unutulmasın ki kimse Karşıyaka'dan daha büyük değildir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı