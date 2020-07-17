Karşıyaka'da şampiyonluğa 600 bin TL prim Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, 3. Lig Play-Offl'arında elde edilecek şampiyonluğa 600 bin TL prim vereceklerini söyledi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, 3. Lig Play-Offl'arında elde edilecek şampiyonluğa 600 bin TL prim vereceklerini söyledi.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele ettiği 2019-2020 sezonunu 5. sırada tamamlayarak Play-Off'a katılmaya hak kazandı. 22 Temmuz Çarşamba günü Belediye Derincespor'la Antalya'da karşılaşacak olan Karşıyaka'da Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübün resmi internet sitesinde bir açıklama yaptı. Turgay Büyyükarcı, sezon başında hedefledikleri yerde normal sezonu noktaladıklarını ifade etti. Bu sezonda emeği geçen Karşıyaka taraftarına, Soner Tolungüç ve teknik ekibe, Sportif Direktör Atilla Güneş'e, futbolculara, destek ekibi ve idari personele teşekkür eden Büyükkarcı, sırada şampiyonluğun olduğunu söyledi.

Play-Off şampiyonluğuna 600 bin TL prim

Takımın gücünün ve kararlılığının en üst seviyede olduğunu bildiklerini belirten Başkan Büyükkarcı sözlerini şunları söyledi:

"Bu yüzden yolun sonunda şampiyonluk kupasına uzanacağımıza olan inancımız tam. Yönetim kurulu olarak, biz de üstümüze düşen görevi yapıp toplamda 600 bin TL'lik şampiyonluk primi açıklıyoruz. Kenetlenmeye devam ettiğimiz sürece çok daha güzel günler yakın." - İZMİR

Kaynak: İHA