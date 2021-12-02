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Karşıyaka'da Samican sevinci

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka'da Samican sevinci

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 2 galibiyetle aylar sonra çıkışa geçen Karşıyaka'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu Samican'ın patlama yapması da teknik heyeti sevindirdi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 2 galibiyetle aylar sonra çıkışa geçen Karşıyaka'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu Samican'ın patlama yapması da teknik heyeti sevindirdi. Kariyerinde Süper Lig dahil yıllarca 1'inci Lig ve 2'nci Lig kulüplerinde forma giyip Adanaspor'da şampiyonluk sevinci, Gaziantep FK ve Manisa FK'da Play-Off tecrübesi yaşayan 28 yaşındaki Samican, Karşıyaka'da ilk haftalarda hayal kırıklığı yarattı. Kaf-Kaf'ta 8'i ilk 11'de olmak üzere 11 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, son haftalarda yedek kaldı. Geçen hafta Edirnespor maçında rakip 1-0 öndeyken 36'ncı dakikada oyuna giren Samican, ikinci yarıda üst üste attığı 2 golle takımının aldığı 4-2'lik galibiyetin baş aktörü oldu.

ÖZGÜR DE FORMDA

Karşıyaka'da Samican gibi Edirnespor maçında ikinci yarıda oyuna girip 1 gol, 2 asistle oynayan sol bek Özgür'ün de performansı teknik heyetin elini lider Fethiyespor'la cumartesi günü oynanacak kritik deplasman öncesi güçlendirdi. Özgür, defansta görev almasına rağmen bu sezon 2 gol attı.


Karşıyaka'da Samican sevinci

Karşıyaka'da Samican sevinci

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Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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