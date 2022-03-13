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Karşıyaka'da Samican'dan iyi haber

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka'da Samican'dan iyi haber

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maçta 7 puan toplayıp düze çıkan Karşıyaka'da Büyükçekmece Tepecikspor mücadelesinde sakatlanan Samican'dan iyi haber geldi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maçta 7 puan toplayıp düze çıkan Karşıyaka'da Büyükçekmece Tepecikspor mücadelesinde sakatlanan Samican'dan iyi haber geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda geçen çarşamba günü oynanan maçın 25'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli orta saha oyuncusunun MR'ında önemli bir duruma rastlanmadı.

Adalesinde zorlanma tespit edilen futbolcunun hafta içinde yeniden takımla antrenmanlara başlaması öngörülüyor. Yeşil-kırmızılılarda dizindeki ağralar nüksettiği için Tepecikspor karşısında kadroya alınmayan Fatih Ergen de takıma döndü. Sakatlıktan çıktıktan sonra takımla 2 antrenman yapıp Tepecik önünde Samican'ın yerine oyuna giren Aykut da lige olumsuz hava şartları nedeniyle verilen 1 haftalık arada form tutacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükçekmece Tepecikspor, Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Aziz, Spor, Haberler

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