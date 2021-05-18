Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
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Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk

Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki PTT şubesinde işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralları da yok sayıldı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki PTT şubesinde işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralları da yok sayıldı. 

Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren PTT'de işleri olan vatandaşlar, Karşıyaka'daki şubeye gitti. Şube içine koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi alınırken, dışarıda uzun kuyruklar oluştu. PTT'ye girmek için oluşturulan kuyruklarda zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Pandemi sebebiyle ilçedeki bazı PTT şubelerinin kapandığını söyleyen vatandaşlar, diğer şubelerin tekrar açılmasını istedi.

Yaklaşık 1.5 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Alim Altınlı (50), "İzmir genelinde çok fazla PTT şubesi görev yapmıyor. Pandemi sebebiyle birçok şube kapatıldı. Bu yüzden binlerce insan üst üste yığılıp güneşin altında saatlerce bekliyor. 32-33 derecede beklemeye mahkum ediliyoruz. Bunun adı zulüm. Hiç kimsenin de umurunda değil. İçerideki zavallı memurlar binlerce kişinin kahrını çekiyor. Yaklaşık 1.5 saattir güneşin altında bekliyorum" dedi.

PTT şubesinin olduğu sokağın esnafından Ayşen Uyar (37), hemen her gün benzer görüntülerin olduğunu söylödj. Uyar, "Buradaki insanlara yazık günah değil mi? Pandemi sebebiyle bazı PTT şubeleri kapalı. Bu şubede de az kişi çalışıyor. Ne yapacak bu insanlar? Hemen her gün burada bu şekilde kuyruklar oluşuyor. Sosyal mesafeye de uyulmuyor" diye konuştu. Yaklaşık 1 saat sırada bekledikten sonra işini hallettiğini belirten Ahmet Çelik (70), "Karşıyaka Çarşı'nın girişindeki şube kapalı olduğu için herkesi buraya yönlendiriyorlar. Kalabalık sebebiyle sosyal mesafeye de uyulmuyor" dedi.

Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk
Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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