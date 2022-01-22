Karşıyaka'da Play-Off umudu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4 maçtır galip gelemeyince Play-Off hedefinin çok uzağında düşme hattına yaklaşan Karşıyaka, yarın İçel İdmanyurdu deplasmanında üst sıralar için son kozlarından birini oynayacak.

Mersin Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Burak'ın sezonu daha önce kapattığı yeşil-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Fatih Ergen ve dört sarı kart cezalısı durumuna düşen Cenk forma giyemeyecek. Ara transfer döneminde şimdiye kadar 5 transfer yapan Karşıyaka takıma son katılan isim olan stoper Denis Meriç, kadroda olacak. Şampiyonluk hedefleyip transfer yasağını sezon başı ve devre arasında iki kez açtığı sezonda büyük hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, geçen hafta ikinci yarının ilk maçında Esenler Erokspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, grupta topladığı 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde, Play-Off barajının 9 puan gerisinde 12'nci sırada yer alıyor. İçel ise 30 puanla Play-Off hattında bulunuyor. İzmir ekibi mağlup olması durumunda Play-Off hedefini şimdiden mucizelere bırakma ihtimali bulunuyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri