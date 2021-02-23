Karşıyaka'da Özgür'den müthiş dönüş
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Karşıyaka'da Özgür'den müthiş dönüş

23.02.2021 12:42 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:47
Karşıyaka'da Özgür'den müthiş dönüş

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık galibiyet özlemine Yalovaspor'u 3-2 yenerek son verip Play-Off yarışına tutunan Karşıyaka'da aylardır formasına hasret kalan Özgür Güler yeniden doğdu.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık galibiyet özlemine Yalovaspor'u 3-2 yenerek son verip Play-Off yarışına tutunan Karşıyaka'da aylardır formasına hasret kalan Özgür Güler yeniden doğdu. Sezon başında süre alamadığı için mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılmak istediğini belirtip antrenmanlara çıkmayan, yetiştiricilik bedeli nedeniyle başka bir kulübe transfer olmayarak futbolu bırakma noktasına gelen 22 yaşındaki Özgür, ara transfer döneminin son günlerinde takıma geri döndü. Takımdan uzak kaldığı 6 ayda bireysel antrenmanlarını aksatmayan sol kanat oyuncusu, eksiğini kısa sürede kapattı.

Geçen hafta Elazığ Karakoçan deplasmanında sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu Yalovaspor maçında kadro dışı kalan Onur'un yerine aylar sonra ilk kez 11'de formasına kavuştu. Aylardır maç yapmamasına rağmen kritik mücadelede 90 dakika sahada kalıp sol bekten hücuma da destek veren Özgür, Mustafa Aşan'ın attığı ilk golün asistini yaparak haftalardır skor üretemeyen takımının gol perdesini açmasına katkıda bulundu. Geçen sezon 12'si ilk 11'de 25 maçta forma giyerek 1 gol atan, 2018-19 sezonunda ise 23 maçta 6 golle oynayan futbolcu, Play-Off yarışında kalan haftalarda takıma yeni transfer gibi oldu. Özgür, performansıyla 11'deki yerini de sağlamlaştırdı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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