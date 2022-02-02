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Karşıyaka'da orta saha arayışı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka'da orta saha arayışı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Play-Off yarışı veren Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u yenerek 6 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar'ın alternatif oyuncu arayışında olduğu öğrenildi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Play-Off yarışı veren Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u yenerek 6 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar'ın alternatif oyuncu arayışında olduğu öğrenildi.

Ara transfer döneminde ön libero Fatih Ergen, santrfor Fatih Taşdelen, Can Vural, forvet arkası Kerem Pala ve stoper Denis Meriç'le sözleşme imzalayan yeşil-kırmızılılarda Güraçar'ın elini güçlendirmek için merkez orta saha oyuncusu araştırdığı kaydedildi. Kadroyu genel olarak yeterli bulan 47 yaşındaki teknik adamın takviye konusunda ısrarcı olmadığı da ifade edildi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Play Off, Ofspor, Spor, Haber

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