Karşıyaka'da Orman Yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dağlık alanda orman yangını meydana geldi. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek etkisini arttırırken ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgilere göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Sancaklı Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda gece saat 01.00 sıralarında orman yangını meydana geldi. Henüz çıkma nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz intikal etti. Ekipler yangına müdahale ederken yangın büyümeye devam ediyor.



(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)