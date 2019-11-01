Karşıyaka'da 'Ödev Evleri' açılıyor!

01.11.2019 10:25

7 ayrı merkezde başlatılacak uygulama kapsamında, 7 - 14 yaş arası öğrencilere hafta içi her gün okul sonrasında ücretsiz etüt hizmeti verilecek. Merkezlerde üniversiteli gençler görev alacak.

Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki hafta önce başvuruları kabul edilmeye başlanan 'Ödev Evi' projesi, kısa sürede büyük ilgi gördü. 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin kayıt yaptırdığı ve başvuruların devam ettiği proje, 4 Kasım Pazartesi günü itibariyle faaliyete geçirilecek.

7 AYRI MERKEZDE BAŞLIYOR

Buna göre; Çarşı Kültür Merkezi, Ahmet Piriştina Kültür Merkezi Kütüphanesi, 80. Yıl Cumhuriyet Semt Kütüphanesi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi Kütüphanesi, İsmail Cem Kültür Merkezi Kütüphanesi, Hasan Ali Yücel Semt Kütüphanesi ve Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nde, hafta içi her gün 15.00 ile 19.00 saatleri arasında, 7 - 14 yaş grubundaki çocuklara okul sonrası etüt hizmeti verilecek.

ÜNİVERSİTELİLER GÖREVDE

İlkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere ders çalışabilecekleri sağlıklı ve güvenli ortamlar sunmayı hedefleyen Ödev Evleri'nde üniversiteli gençler görev yapacak. Çoğunluğu eğitim fakültelerinde okuyan 40 genç, çocuklara derslerinde destek verecek, ödevleri için yardımcı olacak. Bu sayede üniversiteli öğrenciler de tecrübe edinme ve bütçelerine katkı sağlama imkanı bulacak. Hem 7 - 14 yaş arası öğrenciler hem de gözetmenlik yapmak isteyen gençler için başvuruların devam ettiği projeye ilişkin, 0232 399 40 74- 75 - 76 - 77 - 78 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilecek.

HEM AİLELERİN HEM ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLECEK

Projenin çocukların yanı sıra, aileler açısından da önemli bir uygulama olacağını ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Çalıştıkları için okul sonrasında çocuklarını özel etüt merkezlerine göndermek zorunda kalan, kalabalık ev nüfusu ya da fiziki yetersizlik nedeniyle çocuklarına sağlıklı çalışma ortamları sunamayan, okuma yazma bilmedikleri için derslerine yardımcı olamayan, işten yorgun gelip yeterli ilgiyi gösteremeyen ailelerimiz var. Hem ebeveynleri üzen ve sıkıntı yaşatan hem de çocukların eğitim hayatlarında başarısızlığa yol açan bu gibi sorunlara çözüm üretmek amacıyla 'Ödev Evi' projemizi faaliyete geçiriyoruz. Bu merkezlere devam eden çocuklarımız, üniversiteli abla ve ağabeyleri ile ödevlerini yapmış olarak evlerine gidecek. Bir yandan da arkadaşları birlikte etkileşimde bulunma, birlikte ders çalışma, sosyalleşme imkanı bulacaklar. İlerleyen süreçte projemizi daha da yaygınlaştırmayı umuyor, katkı sağlayacak üniversiteli gençlerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler