Karşıyaka'da Namık Barış formayı bırakmayacak

03.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:16

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Antalya kampını tamamlayıp antrenmanlara İzmir'de yeniden başlayan Karşıyaka'da Namık Barış Çelik, sezonun ilk yarısında kaptığı formayı ikinci devrede bırakmamaya kararlı. Antalya kampının en çalışkan isimlerinden olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, yakaladığı önemli fırsatı değerlendirmek istediğini belirtti. Karşıyaka'da altyapıdan çıkıp 2017-18 sezonunun ikinci yarısında 6, geçen sezon 4 maçta forma giyen futbolcu, bu sezon ilk yarıda ise ilk 11'in değişilmezi arasında girip 12 maçta oynadı. Bu sezon attığı 2 golle de dikkatleri üzerine çeken genç yıldız adayı formanın değerini iyi bildiğini söyledi.

Namık Barış, "Bu genç yaşımda Karşıyaka formasını giymenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu biliyorum. Bu herkese nasip olmayacak bir fırsat. Önce arma ve taraftarımıza layık olmak ve bana bu şansı veren hocalarımı mahcup etmemek için var gücümle çalışıyorum. Umarım ikinci yarı hem takımım hem de benim adıma çok iyi geçer" dedi.

Geçen sezon oynadıkları Play-Off şansını bu sezonda tekrarlamak istediklerini belirten futbolcu, "Liglerde ikinci yarılar daha zorlu geçer. Liderle aramızdaki puan farkına takılmıyoruz. Biz her maçımızı kazanmak için sahada savaşacağız. Sezon sonu mutlu sonu ulaşmak için tüm takım olarak mücadele edeceğiz. Geçen sezon oynadığımız Play-Off bize büyük bir tecrübe oldu, o maçlardan önemli dersler aldık. Bu yıl taraftarımızın desteğiyle üst lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA