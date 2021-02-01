Karşıyaka'da Metin şoku
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Karşıyaka'da Metin şoku

01.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:20
Karşıyaka'da Metin şoku

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü Play-Off hattındaki rakiplerinden Esenler Erokspor'a konuk olacak Karşıyaka'da stoper Metin Peker'den kötü haber geldi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü Play-Off hattındaki rakiplerinden Esenler Erokspor'a konuk olacak Karşıyaka'da stoper Metin Peker'den kötü haber geldi. Yeşil-kırmızılı takımın iç sahada Isparta 32 Spor'a 2-0 yenildiği müsabakanın 56'ncı dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Metin'in sağ ayak bileği bağında yırtık oluştuğu ve bu hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. İlk 11'in vazgeçilmezlerinden olan tecrübeli futbolcunun yerine cezası biten Cenk görev yapacak.

SONER TOLUNGÜÇ: KARŞIYAKA'YA LAYIK OLMAYA ÇALIŞTIM

Öte yandan Isparta yenilgisi sonrası görevi bırakan teknik direktör Soner Tolungüç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kırmızı-beyazlı ekibe veda etti. Tolungüç veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "Görev yaptığım sürece Karşıyaka'ya layık olmaya çalıştım. Transfer yasağımız devam ederken proje üretip genç oyuncu yetiştiren ve hedefe oynayan bir takım yarattık. İlk yarıyı lider bitirme şansımızı Kovid-19 hastalığı elimizden aldı. Büyük Karşıyakalılara, tesislerde çalışan emekçilerimize ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ederim." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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