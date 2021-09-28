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Karşıyaka'da meraklandıran buluşma

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka'da meraklandıran buluşma

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mutlak şampiyonluk hedeflerken ilk 4 maçta galibiyet alamayıp sezona son 10 yılın en kötü başlangıcını yapan Karşıyaka'da sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi merak uyandırdı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mutlak şampiyonluk hedeflerken ilk 4 maçta galibiyet alamayıp sezona son 10 yılın en kötü başlangıcını yapan Karşıyaka'da sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi merak uyandırdı.

Yeşil-kırmızılılarda futbol şube yöneticilerinden Celal Doğanalp, eski yöneticilerden Mustafa Özçakar'la birlikte son olarak Süper Lig'de Kayserispor'da görev yapan teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yemekte buluştu. Buluşmanın fotoğrafı sosyal medyada paylaşılırken, taraftarlar arasında Yalçın Koşukavak'ın teknik direktörlük görevine getirileceği iddiaları yayıldı.

Ancak buluşmanın yakın arkadaşlık ilişkileri bulunan Koşukavak ve yöneticiler arasında dostane bir akşam yemeği olduğu ortaya çıktı. Koşukavak, antrenörlük döneminde yeşil-kırmızılı kulüpte yıllarca teknik direktör Reha Kapsal'ın yardımcılığını yapmıştı. Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimin 3'üncü Lig'in en tecrübeli teknik adamlarından Teknik Direktör Cüneyt Biçer'e güvendiği, takımda teknik heyette değişimin gündemde olmadığı belirtildi. Karabükspor'a perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda konuk olacak Karşıyaka'da kadro dışı kalan Doğukan, Harun, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara ilgili de karar bekleniyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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