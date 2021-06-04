Karşıyaka'da Mehmet Ali Kasalı sesleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Karşıyaka'da Mehmet Ali Kasalı sesleri

Karşıyaka'da Mehmet Ali Kasalı sesleri
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

KARŞIYAKA'da henüz tarihi açıklanmayan olağan kongre öncesi futbol şubesini şirketleştirme görüşmeleri sürerken, kurulacak şirket için 350'den fazla Karşıyakalıdan destek alan camianın güçlü isimleri arasında başkan adayı olarak Mehmet Ali Kasalı'nın ismi ağırlık kazandı.

KARŞIYAKA'da henüz tarihi açıklanmayan olağan kongre öncesi futbol şubesini şirketleştirme görüşmeleri sürerken, kurulacak şirket için 350'den fazla Karşıyakalıdan destek alan camianın güçlü isimleri arasında başkan adayı olarak Mehmet Ali Kasalı'nın ismi ağırlık kazandı. Yeşil-kırmızılıların duayen eski yöneticilerinden Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu Başkanı Kasalı'nın kulüp başkanlığına aday olduğu takdirde şirketin tepe yönetiminde olmaları da beklenen Eski Başkan, 1912 Karşıyaka Derneği 2'nci Başkanı Cenk Karace ve Eski Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın dahil olduğu güçlü bir listeyle seçime girileceği öğrenildi. Şirketleşme çalışmalarını yürüten ekibin kongre sonrası önceliği 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırarak futbol takımını 3'üncü Lig'den kısa sürede üst liglere çıkarmaya vereceği belirtildi. Karşıyaka'da 3.5 yıldır aralıksız başkanlık yapan Turgay Büyükkarcı da yeniden aday olacağının sinyalini vermişti. Seçimin yıllar sonra yeniden çift listeli olması beklenirken, gözler geçen yıl kongreyi koronavirüs salgını nedeniyle erteleyen yönetimin kongre tarihini ilan etmesine çevrildi. Genel kurulun en erken 26 Haziran'da yapılması bekleniyor.

BÜYÜK BULUŞMAKarşıyaka'da futbol şubesini şirketleştirme gündemiyle ilgili Başkan Turgay Büyükkarcı, Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, eski başkanlardan Cenk Karace ve eski yöneticilerden Tayfun Yelkenbiçer bir araya geldi. Görüşmede kulübün durumu, artan borçlar, transfer yasağı, şirketleştirme projesi, KSK Token, ibra gibi konuların görüşüldüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Nikos Dendias Hasan Polatkan Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar İrem Derici Demet Özdemir
Spor Ali Koç Enes Ünal Mert Günok Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşıyaka'da Mehmet Ali Kasalı sesleri - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 12:27:15. #1.16#

title