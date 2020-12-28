Karşıyaka'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi
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Karşıyaka'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi

28.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:30
Karşıyaka'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce yapılan testlerde 8 futbolcu, 1 antrenör ve 2 çalışanda pozitif bulguya rastlandığı bildirildi.

Yapılan rutin testlerde de 1 futbolcu ve 2 çalışanın daha testlerinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, böylece bu kulüpteki Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısının 14'e çıktığı vurgulandı.

Bu arada testi pozitif çıkan kişilerin diğerleri gibi izolasyona alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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