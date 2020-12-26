Karşıyaka'da korona virüs şoku
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karşıyaka'da korona virüs şoku

26.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:26
Karşıyaka'da korona virüs şoku

Karşıyaka, 5'i futbolcu 1'i takım çalışanı olmak üzere toplam 6 kişinin korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Karşıyaka, 5'i futbolcu 1'i takım çalışanı olmak üzere toplam 6 kişinin korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, profesyonel futbol takımına PCR testleri yaptı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerinde yapılan testler sonucunda yeşil-kırmızılı kulüp, 5 futbolcu ve 1 takım çalışanında testlerin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı. Pozitif vakaya sahip olan kişilerin ev izolasyonuna alındığını duyuran Karşıyaka, sağlık durumlarının takip edileceğini bildirdi.

(İHA)

Karşıyaka'da korona virüs şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Mustafa Er Arda Turan Domagoj Vida Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıyaka'da korona virüs şoku | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:25:45. #1.14#
title