Karşıyaka'da korona virüs şoku

Karşıyaka, 5'i futbolcu 1'i takım çalışanı olmak üzere toplam 6 kişinin korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Karşıyaka, 5'i futbolcu 1'i takım çalışanı olmak üzere toplam 6 kişinin korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, profesyonel futbol takımına PCR testleri yaptı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerinde yapılan testler sonucunda yeşil-kırmızılı kulüp, 5 futbolcu ve 1 takım çalışanında testlerin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı. Pozitif vakaya sahip olan kişilerin ev izolasyonuna alındığını duyuran Karşıyaka, sağlık durumlarının takip edileceğini bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı